Глушаков оценил шансы возвращения Промеса в «Спартак»

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в интервью «Матч ТВ» заявил, что верит в то, что нападающий Квинси Промес еще сможет сыграть за красно-белых.

«Сам не знаю, что будет. Надеюсь, что его выпустят, и что он еще сыграет», — заявил Глушаков.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом.

17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» занял пятое место. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».

Ранее «Зенит» обвинили в плохом отношении к российскому футболисту.