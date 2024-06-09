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Стало известно имя голкипера, которого хочет купить «Зенит»

«Зенит» заинтересован в приобретении голкипера «Арсенала»

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ПФК «Арсенал» Тула/VK

Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в приобретении голкипера тульского «Арсенала» Никиты Кокарева, сообщает Legalbet. По информации источника, чемпионы России шести последних лет рассчитывают усилить конкуренцию на последнем рубеже за счет этого приобретения, причем игра Кокарева нравится тренерскому штабу сине-бело-голубых.

Голкипер принадлежит «Краснодару», но отказался вернуться в команду из аренды на следующий сезон, так как не верит в возможность реальной конкуренции со Станиславом Агкацевым и Юрием Дюпиным, имеющими значительно больший опыт игры на уровне Российской премьер-лиги.

В минувшем сезоне Кокарев занял с «Арсеналом» четвертое место в Первой лиге и был близок к попаданию в РПЛ, но «канониры» уступили в стыковых матчах «Пари НН», хотя смогли победить в первой встрече на выезде (2:1, 0:2). 21-летний Кокарев сыграл в 31 матче за клуб из Тулы, пропустив 20 мячей и в 16-ти случаях отыграв на «ноль».

Ранее сообщалось, что в «Арисе» не хотят видеть в команде Артема Дзюбу и Георгия Джикию.

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