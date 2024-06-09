В «Зените» рассказали, кто из ушедших игроков на связи с командой

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил о том, что бразильский нападающий Малком, несмотря на уход из санкт-петербургского клуба в саудовский «Аль-Хилаль», продолжает общаться со своими бывшими партнерами по команде.

«Малком приезжал к нам, когда мы были на зимних сборах, он вроде выкладывал где-то в своих соцсетях поздравления «Зенита» с чемпионством. Насколько я знаю, он на связи со многими ребятами, общается с ними периодически. От него идет поддержка команде, молодец, что не забывает», — цитирует Ерохина Legalbet.

Российский футболист подчеркнул, что Малком внес большой вклад в успехи сине-бело-голубых, когда выступал в Российской премьер-лиге, а сейчас стал одним из лидеров своей нынешней команды, доминирующей в Саудовской Аравии.

«Зенит» купил Малкома у «Барселоны» летом 2019 года, и форвард сборной Бразилии провел в Северной столице четыре года, выиграв Российскую премьер-лигу за это время четыре раза. В составе «Зенита» он отыграл 109 матчей, в которых забил 42 мяча и сделал 24 голевые передачи.

В «Аль-Хилаль» бразилец перешел за €60 млн летом 2023 года и в 49 матчах за флагмана национального футбола забил 23 мяча и сделал 14 голевых передач, став чемпионом и обладателем Кубка Саудовской Аравии.

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