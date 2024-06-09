Сменившая гражданство российская атлетка выиграла чемпионат США

Легкоатлетка Елена Куличенко, сменившая гражданство с российского на кипрское, выиграла студенческий чемпионат США (NCAA) в Пенсильвании. Информация об этом появилась на официальном сайте турнира.

Спортсменка с третьей попытки взяла высоту 1,97 метра, установив рекорд соревнований. Она разделила золото с Роуз Йебоа из Иллинойсского университета.

В 2021 году Куличенко решила сменить спортивное гражданство на кипрское. Она проживает и учится в США. Благодаря своему отцу-бизнесмену ей удалось получить кипрское гражданство, так как он вложил более €2 млн в инвестиции.

8 августа 2023 года Куличенко выиграла серебряную медаль в прыжках в высоту на Универсиаде в китайском Чэнду. Она показала результат 1,91 м. Победу одержала Амоанимаа Йебоа, которая прыгнула на три сантиметра выше. Российские и белорусские спортсмены не участвовали в соревнованиях из-за отстранения.

17 июля 2023 года она одержала победу на молодежном чемпионате Европы — 2023 по легкой атлетике в финском Эспоо. Это первая золотая медаль в истории Кипра.

Ранее Куличенко рассказала, что ее не устраивает в США.