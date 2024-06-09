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В «Ахмате» заявили, что бывший игрок погнался за деньгами

Гендиректор «Ахмата»: Конате предпочёл зарабатывать деньги

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Александр Вильф/РИА Новости

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров объяснил, почему игрок сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате принял решение покинуть команду после завершения сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Он предпочел зарабатывать деньги, мы не можем его осуждать за это. Будем искать другого нападающего», — заявил он.

В сезоне-2023/24 26-летний Конате провёл 29 матчей в РПЛ, в которых 11 раз поразил ворота соперников и отметился одной голевой передачей на партнера по команде. Об его уходе стало известно в конце мая, футболист не стал продлевать контракт, который завершился.

Судьба чемпионства в чемпионате России сезона-2023/24 решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми. «Ахмат» финишировал десятым.

Ранее агент игрока «Атлетико» ответил на слухи о «Спартаке».

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