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Рудковская объяснила решение взыскать миллионы с ушедшей от Плющенко фигуристки

Яна Рудковская: фигуристка Парсегова обязана вернуть академии Плющенко деньги

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона, тренера Евгения Плющенко Яна Рудковская в своем Telegram-канале объяснила, почему академия «Ангелы Плющенко» решила подать в суд на фигуристку Арину Парсегову, покинувшую штаб ради перехода к Этери Тутберидзе.

«Когда их поманили, увидев результат работы Евгения и его команды, они сломя голову туда побежали! Ни слова благодарности», — заявила Рудковская.

Академия Плющенко подала в Никулинский районный суд города Москвы иск о взыскании с ушедшего спортсмена задолженности на сумму 1,9 миллиона рублей. Ответчиком является Парсегова Н. С. В мае 2023 года 12-летняя Парсегова перешла из «Ангелов Плющенко» к Тутберидзе.

Рудковская также отметила, что в фигуристку была вложена более крупная сумма денег, однако академия будет действовать согласно составленному ранее договору.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон и с тех пор больше не выступали на международных стартах.

Ранее Плющенко перенес пятичасовую операцию.

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