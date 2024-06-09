Игры БРИКС сравнили с безалкогольным пивом

Российский шахматист Александр Грищук заявил, что предстоящие Игры БРИКС не смогут стать полноценной заменой Олимпийским играм, а также привел необычное сравнение. Его слова приводит «Советский спорт».

«Как безалкогольное пиво. Лучше, чем ничего. Но, если честно, никакая это не замена Олимпиаде», — заявил он.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более чем 90 стран мира. Президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия будет ждать спортсменов из Китая на Играх БРИКС.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов при выполнении определенного ряда условий.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко рассказал, сколько стран подтвердили участие в Играх БРИКС.