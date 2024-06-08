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Назван тренер, который может сменить Карпина в сборной России

Точилин назвал Семака тренером, который может заменить Карпина в сборной

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Михаил Киреев/РИА Новости

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился размышлениями на тему, сможет ли главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сменить Валерия Карпина на посту наставника сборной России. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Во-первых, надо спросить Семака, есть ли у него желание работать в сборной России. А во-вторых, он будет работать с лучшими российскими футболистами. Если бы у него была возможность взять их в «Зенит», наверное, Семак не заполнял бы эти позиции иностранцами», — заявил он.

В заключительном матче сезона-2023/24 «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и завоевал шестое чемпионство подряд. Команда набрала 57 баллов. На втором месте оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона РПЛ обыграли соперников дважды.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в клубе, но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул «Ростов». После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Ранее Карпин оригинально сообщил о пополнении в семье.

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