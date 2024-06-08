Легенда «Спартака» призвал купить нападающего у «Зенита»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Шмаров в интервью Legalbet заявил, что нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев сможет помочь красно-белым, если уйдет из своей команды.

По его словам, 29-летний форвард способен умело завершать атаки, чем принесет много пользы.

«Положительно отнесусь к Сергееву, если он окажется в «Спартаке». Россиянин потому что придет и будет играть. Чем мне нравится его игра? Ничем она мне не нравится, мне никто не нравится вообще», — заявил Шмаров.

«Спартак» занял пятое место в Российской премьер-лиге, набрав 50 очков в 30-ти турах, а также остановился в шаге от выхода в Суперфинал Кубка России, уступив калининградской «Балтике» в финале Пути регионов (0:1). По ходу сезона руководство красно-белых отправило в отставку Гильермо Абаскаля. В качестве исполняющего обязанности главного тренера сезон завершал Владимир Слишкович, а 16 мая красно-белые объявили о назначении на этот пост Деяна Станковича.

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