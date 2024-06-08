Экс-директор «Спартак» назвал трансфер клуба «несусветной глупостью»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак рассказал об ошибках менеджмента команды, назвав в их числе покупку одного Антона Зиньковского из перспективных молодых российских футболистов самарских «Крыльев Советов», упустив Сергея Пиняева и Владислава Сарвели в «Локомотив».

«Одного из таких мы умудрились потерять, но сейчас этот футболист блещет и сверкает в «Локомотиве», является их ведущим игроком. Не понимаю, почему Глушенкова отпустили и не вернули на родину, скажем так. Не понимаю, почему этим не занимались, а думали о всяких Мартинсах и Бонгонда», — приводит слова Первака Legalbet.

Максим Глушенков перешел в «Спартак» из «Чертаново» в начале 2019 года вместе с Наилем Умяровым, но после нескольких аренд был продан в «Крылья Советов», откуда затем перебрался в «Локомотив». В завершившемся сезоне Глушенков стал лучшим ассистентом Российской премьер-лиги, отметившись в 29 матчах шестью голами и 15 результативными пасами. Всего за полтора сезона в «Локомотиве» на счету футболиста 42 матча, 11 голов и 19 голевых передач.

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