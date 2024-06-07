Сезон «Локомотива» отказались назвать провальным

Тренер, экс-игрок «Локомотива», бывший футболист белорусской сборной Сергей Гуренко оценил решение «железнодорожников» продолжить сотрудничество с главным тренером Михаилом Галактионовым. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Руководителям клуба виднее. Они находятся ближе к команде. Не скажу, что «железнодорожники» провалили сезон, но в то же время нельзя сказать, что выступили очень хорошо. Были матчи, в которых «Локомотив» не добрал очки. Но от добра добра не ищут, как говорится», — заявил Гуренко.

«Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка. «Железнодорожники» 5 июня объявили о том, что контракт с Галактионовым будет переподписан.

«Зенит» оформил требл — помимо РПЛ, команда выиграла также Суперкубок и Кубок России. На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона РПЛ обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

Ранее в «Локомотиве» назвали Артема Дзюбу выдающимся футболистом.