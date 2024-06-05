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Уходящий в «ПСЖ» российский вратарь слабее 38-летнего Акинфеева, заявил эксперт

Экс-футболист ЦСКА Боков заявил, что вратарь Сафонов слабее Акинфеева

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист петербургского «Зенита» и московского ЦСКА Максим Боков заявил, что Матвей Сафонов не является лучшим вратарем России, так как это звание все еще принадлежит 38-летнему Игорю Акинфееву. Слова Бокова приводит Legalbet.

«Сафонов — первый номер в сборной, но не лучший вратарь России. Как бы на меня ни обижались фанаты Сафонова и «Краснодара», Акинфеев — вратарь номер один! По игре и по опыту Сафонов входит в десятку, но пока не является первым», — сказал Боков.

Также бывший защитник ЦСКА пожелал Сафонову удачи в его следующем клубе. По информации инсайдера Фабрицио Романо, в июне 25-летний голкипер подпишет контракт с французским «ПСЖ».

«Дай Бог, чтобы у него получилось в Париже. Несмотря на то, что мы из другого клуба и города, желаем всем нашим ребятам всего наилучшего и рады за их успехи в других чемпионатах», — сказал Боков.

В сезоне-2023/24 Сафонов принял участие в 30 матчах в составе «Краснодара». В 11 встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее российский голкипер объяснил неожиданный уход из иностранного клуба.

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