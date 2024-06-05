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17-летняя Андреева сенсационно победила вторую ракетку мира Соболенко

17-летняя Андреева победила Соболенко и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

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Jon Bromley/Keystone Press Agency/Global Look Press

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), в четвертьфинале одержав победу над второй ракеткой мира, белорусской спортсменкой Ариной Соболенко.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 30 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. По ходу поединка Соболенко чувствовала недомогание, она жаловалась на боли в животе.

За выход в финал «Ролан Гаррос» Андреева, которая занимает 38-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации, сыграет с 15-й ракеткой мира, итальянской теннисисткой Ясмин Паолини.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее Даниил Медведев снялся с турнира в Хертогенбоше.

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