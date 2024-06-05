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Бывший игрок ЦСКА объяснил причины неудач команды

Экс-футболист Масалитин: Федотов использовал игроков ЦСКА не на своих позициях

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ПФК ЦСКА

Экс-нападающий московского ЦСКА и других российских клубов Валерий Масалитин в комментарии для «Газеты.Ru» раскритиковал Владимира Федотова за использование игроков армейцев не на своих позициях во время работы в клубе, что, по мнению специалиста, повлияло на результаты команды и привело к отставке главного тренера.

«Федотов начал выдумывать с правым защитником. Это место Лукина, а он стал сначала ставить туда Мухина, а потом и Зделара. Но есть же профильный игрок?! Слева неплохо выходил тот же Рядно, а он взял и поставил туда Гайича. Облякова, опять же, в центр вернул, а мы знаем, что Обляков приносит максимум пользы, когда он играет ближе к атаке», — считает Масалитин.

ЦСКА под руководством Владимира Федотова занял в первом сезоне второе место в Российской премьер-лиге и выиграл Кубок, однако уже на следующий год не смог защитить титул, не пробившись в Суперфинал и занял лишь шестое место в РПЛ, что стало худшим результатом армейцев с 2001 года. По итогам сезона ЦСКА объявил об отставке специалиста и анонсировал назначение новым главным тренером серба Марко Николича, ранее уже работавшего в чемпионате России с «Локомотивом».

Ранее Игорь Акинфеев обратился к бывшему тренеру ЦСКА Федотову.

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