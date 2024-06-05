Игнашевича сравнили с Гвардиолой и Зиданом

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Валерий Масалитин, выступавший за московские ЦСКА и «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» на фоне назначения главным тренером московского ЦСКА серба Марко Николича высказался о том, что в РПЛ не доверяют бывшим игрокам.

«Кого тренировал Гвардиола до «Барселоны»? Вот он тренировал дубль, через год его поставили в главную команду. Были неудачи, но ему сказали, что его футбол нравится, и сейчас Гвардиола – супертренер. Где до «Реала» тренировал Зидан? Тоже вторую команду. Но его поставили, поддержали, и он вырос в хорошего тренера! Почему у нас не может быть такого? Понимаю, когда поставили Олича, Березуцкого – они были не готовы. А Серега Игнашевич уже прошел и Вторую лигу, и Первую лигу, и Премьер-лигу. У него уже хороший опыт. «Балтика» сыграла в Суперфинале Кубка России и там не ставила против «Зенита» «автобус», играла в футбол! Да, получился неудовлетворительный результат, но человек-то может расти!» — считает Масалитин.

ЦСКА уволил Владимира Федотова после шестого места в Российской премьер-лиге и объявил о договоренности с Марко Николичем, ранее тренировавшим столичный «Локомотив». Сергей Игнашевич покинул калининградскую «Балтику», с которой вышел в РПЛ, но вылетел, заняв 15-е место. При этом команда дошла до Суперфинала Кубка России, где уступила «Зениту» (1:2), пропустив решающий мяч в добавленное время, хотя вела по ходу игры в счете.

Ранее московский ЦСКА призвали озаботиться новым нападающим.