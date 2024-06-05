Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717596334
Размер текста
А
А
А

Аршавин оценил шутку игрока «Рубина» про «деньги на карту»

Аршавин о шутке Безрукова: выскажу непопулярную позицию в «Зените»

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!» признался, что не увидел ничего обидного в шутке игрока казанского «Рубина» Руслана Безрукова про деньги на карту.

«Задело ли меня высказывание Безрукова? Меня нет. Я непопулярную позицию в своем клубе выскажу. В принципе, как всегда. Безобидная шутка. В принципе, человек с юмором», — заявил Аршавин.

После победы клуба из столицы Татарстана над петербургским «Зенитом» Безруков пошутил, что казанцы ждут от «Краснодара» «денежки на карту». Матч состоялся 24 апреля. Российский футбольный союз оштрафовал игрока на 100 тысяч рублей и дисквалифицировал на три месяца.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге сезона-2023/24 решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми. «Рубин» финишировал восьмым (42).

Ранее наказание игрока «Рубина» за шутку про деньги сравнили с шоу.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами