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Полузащитник «Зенита» Барриос объяснил, зачем назвал «петушарой» Мостового

Полузащитник «Зенита» Барриос объяснил дружбой слова о «петушаре» Мостовом

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос в интервью «Спорт-Экспрессу» объяснил, зачем по окончании Суперфинала Кубка России против калининградской «Балтики», состоявшегося 2 июня в «Лужниках», назвал своего одноклубника Андрея Мостового «петушарой».

По его словам, этим он хотел выразить свое приятельское отношение к партнеру.

«Он мой друг», — заявил Барриос.

Поединок против «Балтики» завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Победный гол на 95-й минуте оформил Нуралы Алип. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Вместе с Кубком России «Зенит» по итогам прошлого сезона выиграл чемпионат и Суперкубок страны.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее сообщалось, что Валерию Карпину запретили совмещать работу в иностранном клубе и сборной России.

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