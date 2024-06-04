Касильяс сравнил трансфер Мбаппе в «Реал» с победой в Лиге чемпионов

Бывший капитан мадридского «Реала» Икер Касильяс поприветствовал в своих соцсетях трансфер футболиста Килиана Мбаппе.

«Я вот не знаю, выиграли ли мы ЛЧ в субботу или сегодня, подписав Мбаппе. Добро пожаловать в лучший клуб мира, Килиан. Прийти к своему счастью никогда не поздно», — написал Касильяс.

Французский футболист стал игроком мадридского «Реала» 3 июня. «Сливочные» завершили сезон-2023/24 победой в Лиге чемпионов. В финальном матче, который прошел 1 июня, «Реал» со счетом 2:0 одолел дортмундскую «Боруссию». Также клуб стал чемпионом Испании.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет «ПСЖ». Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает французский клуб в статусе свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом.

Ранее Мбаппе впервые высказался о переходе в «Реал».