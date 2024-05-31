Орлов о работе Федуна в «Спартаке»: это насмешка над профессией

Российский журналист Геннадий Орлов на YouTube-канале «Это футбол, брат!» раскритиковал бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.

«18 лет руководил «Спартаком», потратили бешеные деньги, особенно на агентов, которые им поставляли неизвестно кого и чего. И 17 главных тренеров. Ну, это же насмешка над профессией»», — сказал Орлов.

Летом 2022 года компания «Лукойл» выкупила 100% акций красно-белых, а Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров. Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).

«Спартак» в апреле 2024 года уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. В новом сезоне команду будет тренировать Деян Станкович.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ) решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее агент Владимира Слишковича назвала истинную причину его ухода из «Спартака».