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В РФС заявили, что финал Лиги чемпионов получится очень хорошим

Почетный президент РФС Колосков заявил, что финал ЛЧ-2024 получится хорошим

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что финал Лиги чемпионов 2024 года доставит зрителям массу удовольствия.

Эксперт заявил, что не будет поддерживать ни одну из играющих команд в этом матче.

«С удовольствием жду завтрашнего вечера, чтобы сесть к экрану и посмотреть футбол. Ни за кого конкретно болеть не буду, как можно болеть за чужие команды? Я просто предвкушаю очень хорошую игру», — заявил Колосков.

Мадридский «Реал», ставший по итогам сезона в чемпионате Испании обладателем золотых медалей, 1 июня сыграет в финале Лиги чемпионов 2024 против дортмундской «Боруссии». Эта игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22:00 мск. Этот поединок станет последним для немецкого полузащитника Тони Крооса в футболке «сливочных».

Ранее сообщалось, что «Спартак» и ЦСКА потеряли больше 1 млрд рублей в 2023 году.

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