Моуринью нашел новую работу

Португальский специалист Жозе Моуринью в новом сезоне станет главным тренером стамбульского «Фенербахче». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте.

По информации источника, официально о назначении двукратного победителя Лиги чемпионов может быть объявлено вечером 31 мая.

Предыдущим местом работы португальца была «Рома». 16 января клуб объявил, что Моуринью покидает пост главного тренера. Он работал в клубе с мая 2021 года. Португалец привел команду к победе в Лиге конференций в сезоне-2021/22. В прошлом сезоне «Рома» стала финалистом Лиги Европы.

Моуринью известен по работе в лондонском «Челси», «Интере», «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». С «Челси» он трижды стал чемпионом Англии, с «Интером» — дважды чемпионом Италии и победителем Лиги чемпионов, с «Реалом» — один раз выиграл Ла Лигу. С «Манчестером» он побеждал в Лиге Европы.

В 2003 и 2004 году Моуринью признавался тренером года по версии УЕФА.

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