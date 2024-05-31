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«Локомотив» упрекнули за расставание с Дзюбой

Экс-футболист Деменко: «Локомотив» мог расстаться с Дзюбой красивее

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Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об уходе нападающего Артема Дзюбы из столичного «Локомотива», отметив, что клуб мог расстаться с игроком более корректно.

«Вроде бы написали «спасибо, Артем», я понимаю, что руководители делают ставку на других, но надо было как-то все-таки более аккуратно провести расставание. Человек отыграл полтора года за «Локомотив», многое доказал. Понятно, что у него и в «Зените» были проблемы в отношениях, но это в «Зените». «Локомотив» мог расстаться с Артемом красивее», — считает Деменко.

Дзюба за полтора сезона в составе «железнодорожников» провел 32 матча в Российской премьер-лиге, отметившись в них 12 забитыми мячами и восемью голевыми передачами. При этом в последнем сезоне он принял участие только в 21 встрече чемпионата, забив лишь четыре мяча, проводя на поле в среднем 67 минут за матч.

Ранее информацию об уходе Алексея Миранчука из «Аталанты» назвали слухами.

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