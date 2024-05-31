Булыкин объяснил, почему не верит в трансферы Сперцяна и Сафонова

Знаменитый нападающий Дмитрий Булыкин, экс-форвард сборной России, московских «Локомотива» и «Динамо», а также иностранных клубов, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в дортмундскую «Боруссию». При этом специалист не уверен, что трансферы Сперцяна и другого игрока «быков», голкипера Матвея Сафонова в французский «ПСЖ» будет трудно осуществить.

«Сперцян вполне может там поиграть и заиграть. Многие наши футболисты могут играть в топ-чемпионатах. Самое тяжелое – сделать этот трансфер, потому что очень много факторов. Начиная от финансовых и заканчивая политическими. В Германии несложное оформление, в отличие от Англии, потому что нет лимита. Если Сперцяна возьмут в «Дортмунд» — это будет супертрансфер. Это будет очень хорошо для футболиста, но я думаю, что и его переход, и переход Матвея Сафонова в «ПСЖ» малореализуемы», — считает Булыкин.

«Краснодар» занял второе место в чемпионате Российской премьер-лиги, отстав на одно очко от санкт-петербургского «Зенита».

Ранее комментатор Константин Генич заявил, что был в шоке от примирения Карреры и Глушакова.