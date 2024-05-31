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«Флорида» выиграла пятый матч серии плей-офф НХЛ у «Рейнджерс»

«Флорида» обыграла «Рейнджерс» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ

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Abbie Parr/AP

В пятом матче полуфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 «Флорида Пантерз» в гостях оказалась сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Мэдисон сквер гарден» в присутствии 18 006 болельщиков и завершилась победой южан с минимальным перевесом — 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Густав Форслинг, Антон Лунделль и Сэм Беннетт, поразивший пустые ворота. У проигравшей команды отличились Крис Крайдер и Алекси Лафреньер.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Борбровский отразил 25 из 27 бросков. Его визави Игорь Шестеркин, защищавший ворота «Рейнджерс», смог сделать 34 сейва.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Флориды». Шестая игра серии пройдет в Санрайзе на «Арене Амерант Банк» в ночь с 1 на 2 июня и начнется в 03:00 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в нынешнем розыгрыше плей-офф завершил выступление по итогам первого раунда, уступив «Далласу».

Ранее Александр Овечкин рассказал, вернется ли в Россию после завершения карьеры.

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