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«Барселона» не может заявить нового главного тренера

Marca: «Барселона» не может заявить главного тренера Флика и его штаб

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Thilo Schmuelgen/Reuters

«Барселона» не может заявить нового главного тренера клуба Ханса-Дитера Флика и его штаб. Об этом сообщает издание Marca.

По информации источника, проблемы заключаются в том, что клубу необходимо высвободить или заработать средства, чтобы заявить специалиста и его команду.

29 мая «Барселона» официально представила Флика главным тренером. Клуб объявил, что контракт с наставником подписан до лета 2026 года.

10 сентября 2023 года Ханс-Дитер Флик был уволен с поста главного тренера сборной Германии. Флик возглавил сборную Германии в 2021 году после успешного периода работы в мюнхенской «Баварии», с которой он сделал требл в 2020 году. Под его руководством немцы неудачно выступили на чемпионате мира в Катаре, не сумев преодолеть групповую стадию турнира.

В 2024 году чемпионом Испании досрочно стал мадридский «Реал». Второе место заняла «Барселона», «Жирона» завершила турнир на третьем месте.

До Флика каталонскую команду тренировал Хави. 27 января «Барселона» на своем поле проиграла «Вильярреалу» (3:5) в матче 22-го тура чемпионата Испании. После игры Хави объявил, что покинет пост главного тренера сине-гранатовых по окончании сезона. Позднее специалист изменил свое решение и захотел остаться, однако в конце сезона руководство клуба все равно его уволило.

Ранее в «Урале» объяснили увольнение Виктора Гончаренко.

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