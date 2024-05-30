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«Никому не желаю подобного»: Мбаппе объяснил, почему не ушел из «ПСЖ» раньше

Мбаппе назвал трудным решением заключение контракта с «ПСЖ» в 2022 году

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Benoit Tessier/Reuters

Французский нападающий Килиан Мбаппе раскрыл, почему в 2022 году не покинул парижский «ПСЖ», а заключил с клубом новое соглашение. Его слова приводит RMC Sport.

«Это было очень трудно для 20-летнего парня (ему было 23. — «Газета.Ru»). Но я ни о чем не жалею. В карьере приходится принимать трудные решения, и я это сделал. После этого я стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ». Я просто хочу вспомнить хорошее. Конечно, это была непростая ситуация, я никому не желаю подобного», — заявил Мбаппе.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет «ПСЖ». Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает французский клуб в статусе свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом.

На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети. При этом пока официально о переходе объявлено не было. Ожидается, что это случится в июне 2024 года.

Ранее Мбаппе раскрыл, за какой клуб Серии А хотел бы сыграть.

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