Гончаренко отправлен в отставку с поста тренера «Урала»

Екатеринбургский «Урал» на своем официальном сайте объявил о том, что главный тренер команды Виктор Гончаренко покинул свой пост.

«Мы благодарим Виктора Михайловича за почти 2 года, проведенных в Екатеринбурге. Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», — говорится в сообщении.

Клуб из Екатеринбурга проиграл тольяттинскому «Акрону» в домашнем матче за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2024/25. Игра завершилась со счетом 0:2. Ответная встреча пройдет 1 июня.

Судьба золотых медалей чемпионата России решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее тульский «Арсенал» переиграл «Пари НН» в первом стыковом матче РПЛ.