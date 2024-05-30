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АПЛ на своей официальной странице разместила пост об Аршавине

АПЛ на официальной странице опубликовала пост об экс-игроке «Арсенала» Аршавине

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пресс-служба АПЛ в официальном аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала пост о бывшем игроке лондонского «Арсенала» Андрее Аршавине.

«Вы помните Андрея Аршавина. Он забил четыре гола в одном поединке. Это последний футболист «Арсенала», который смог сделать это в АПЛ», — говорится в сообщении.

В 1999 году Аршавин дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».

Сейчас Аршавин является членом правления петербургского «Зенита».

В завершившемся сезоне чемпионата Англии «Арсенал» занял второе место, набрав 89 очков. Победителем турнира стал «Манчестер Сити», опередив «Арсенал» на два балла. Замкнул тройку сильнейших «Ливерпуль» (82).

Ранее Аршавина назвали копией Лионеля Месси.

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