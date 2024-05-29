«Арсенал» переиграл «Пари НН» в первом стыковом матче РПЛ

В первом переходном матче за право провести сезон-2024/25 в Российской премьер-лиге (РПЛ) тульский «Арсенал» оказался сильнее нижегородского «Пари НН».

Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» в присутствии 15 000 зрителей и завершилась победой команды из Первой лиги со счетом 2:1. В составе победителей отличились 22-летний полузащитник Максим Кайнов и 25-летний защитник Эрвин Ботака-Иобома, голы были забиты на второй и 32-й минутах соответственно.

Эрвин Ботака-Иобома также отличился в свои ворота, поразив их на восьмой минуте игры.

Ответная игра состоится в Туле 1 июня. Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Центральный» в 18:00 по московскому времени.

Лучшей командой Первой лиги по итогам сезона стали «Химки». Вместе с ними прямую путевку в элитный дивизион завоевало махачкалинское «Динамо». Во втором стыковом матче встречаются «Урал» и тольяттинский «Акрон».

Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. Серебряные медали по итогам сезона завоевал «Краснодар», бронзовые — у московского «Динамо».

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