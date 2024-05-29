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Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Рублев обыграл Мартинеса и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

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REUTERS/Violeta Santos Moura

Российский теннисист Андрей Рублев прошел в третий круг Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос-2024».

Шестая ракетка мира в матче второго тура оказался сильнее испанца Педро Мартинеса Портеро. Встреча прошла в Париже на стадионе «Корт Сюзанн Ленглен», продлилась два мяча и завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3.

По ходу игры россиянин исполнил десять подач навылет, допустил две двойных ошибки и выиграл 64% мячей с первой подачи. Его соперник выполнил два эйса, допустил четыре двойных ошибки и выиграл 66% мячей с первой подачи.

За право сыграть в четвертом круге Рублев поборется с победителем противостояния между 27-летним Александром Мюллером из Франции и 23-летнего Маттео Арнальди. Эта игра пройдет 30 мая и начнется в 12:00 по московскому времени.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Новак Джокович объяснил поражение Надаля в первом круге «Ролан Гаррос».

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