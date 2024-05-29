Футболист «Спартака» намерен отсудить 4 млн рублей

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин обратился с исковым заявлением в Пресненский районный суд города Москвы о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи участнику долевого строительства объектов долевого строительства. Об этом сообщила группа Судов общей юрисдикции города Москвы в Telegram.

По официальной информации, футболист намерен взыскать 4 млн рублей в качестве неустойки, а также компенсацию за моральный ущерб.

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Кубка России. Также он выиграл с красно-белыми Суперкубок страны.

Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Со следующего сезона команду будет тренировать Деян Станкович.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее «Акрон» обыграл «Урал» в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ.