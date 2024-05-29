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Объявлено имя нового тренера «Баварии»

Экс-игрок «Ман Сити» Компани стал новым главным тренером «Баварии»

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Richard Callis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший главный тренер «Бернли» Венсан Компани возглавил мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба на официальном сайте.

38-летний специалист заключил с клубом контракт на три года. Мюнхенцы выкупили трудовой договор бельгийца у «Бернли», по неофициальной информации сумма составила от €10 млн до €15 млн.

Тренерскую карьеру Компани начал в 2020 году, возглавив «Андерлехт». С 2022 года бельгиец тренировал «Бернли», с которым по итогам сезона-2022/23 вышел в Английскую премьер-лигу, вылетев обратно в Чемпионшип в сезоне-2023/24.

В прошедшем сезоне «Бавария» осталась без трофеев: клуб занял лишь третье место в турнирной таблице Бундеслиги, пропустив вперед леверкузенский «Байер» и «Штутгарт», оставшись без титула национального чемпиона впервые за 11 лет. В Кубке Германии баварцы вылетели от «Саарбрюккена» из Третьей лиги, а в Лиге чемпионов команда остановилась на стадии полуфинала, проиграв по сумме двух матчей мадридскому «Реалу».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проводил Артема Дзюбу с помощью видео.

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