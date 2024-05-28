Касаткина пошутила по поводу отношений Калинской и Синнера

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, насколько повысился шанс увидеть вторую ракетку мира, представителя Италии Янника Синнера в ее блогах после того, как она начал встречаться с другой российской теннисисткой — Анной Калинской. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Янника хотели к нам затащить еще до всей этой заварушки (смеется). Сейчас, конечно, шансов стало больше. Я рада за ребят, больше ничего не хочу говорить. Я за них очень рада. Конечно, теперь есть цель Синнера к нам затащить, пусть не вдвоем, но его, потому что он очень хороший парень», — заявила Касаткина.

Калинская поддерживала итальянского теннисиста во время матча с американцем Кристофером Юбэнксом. После игры теннисист подтвердил отношения с российской спортсменкой. После своей игры Синнер пришел на матч возлюбленной, Калинская в первом круге «Ролан Гаррос» обыграла француженку Клару Бюрель.

Калинская — победительница трех турниров Женской теннисной ассоциации. В рейтинге теннисистка идет на 22-м месте. Синнер занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, уступая только Новаку Джоковичу.

Ранее Калинская впервые рассказала об отношениях со второй ракеткой мира.