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В США заявили, что Усика обокрали в победном бою с Фьюри

Американский боксер Уайлдер: Усика обокрали в поединке с Фьюри

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Andrew Couldridge/Reuters

Американский боксер Деонтей Уайлдер высказался о победе украинца Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри в титульном бою, заявив, что рефери украл у украинца досрочную победу. Его заявление приводит журналист Майкл Бенсон на своей странице в социальной сети X.

«Я думаю, это был отличный бой. Думаю, Усика обокрали, лишив победы нокаутом в девятом раунде. Но в конце концов, он добился победы. Сердечно поздравляю его», — заявил Уайлдер.

Усик в ночь на 19 мая победил Фьюри. Поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Журналист Дэн Рафаэл рассказал, что украинец освободит титул IBF, который будет разыгран в предстоящем поединке между Даниелом Дюбуа и Филипом Хрговичем, который запланирован на 1 июня.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Ранее стало известно, что сказал Фьюри после поражения от Усика.

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