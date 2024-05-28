Махачев уверен в том, что побьет Порье

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев отреагировал на заявление американца Дастина Порье о том, что он может завершить карьеру после поединка с россиянином, передает NBC Sports.

«Он говорит об уходе на покой. Но я не хочу, чтобы он заканчивал карьеру после этого боя, когда я побью его. Потому что этот парень очень опасен, он может победить любого», — сказал Махачев.

Поединок между Махачевым и Порье состоится 2 июня на турнире UFC 302.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284. Это была первая защита титула для россиянина.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. За бой Махачев получил бонус «лучшее выступление вечера».

Ранее легенда UFC заявил о несметном богатстве Махачева, упомянув золотой туалет.