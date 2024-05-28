Шансы Сафонова заиграть в «ПСЖ» назвали малыми

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал возможный трансфер вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ», отметив, что голкиперу было бы логичней перейти в «Монако», передает «Матч ТВ».

«Если мы говорим про шансы играть здесь и сейчас, то, конечно, они малы. Да, есть конкуренция. Доннарумма может получить травму. Более логичным был бы переход в «Монако», условно говоря. Там уже есть наш Головин», — сказал Гасилин.

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова. 25 мая «РБ Спорт» сообщил, что клубы достигли договоренности. По информации источника, в ближайшие дни вратарь отправится проходить медосмотр, после чего подпишет с французским клубом пятилетнее соглашение. Сумма сделки составит €20 млн, которая будет выплачена в рассрочку.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 поединков отыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

Ранее сообщалось о том, что советник «ПСЖ» следил за Сафоновым на протяжении четырех лет.