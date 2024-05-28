«Был небольшой взрыв»: футболисты испанского клуба совершили экстренную посадку

Футболисты испанского «Кадиса», которые летели на товарищеский матч в Сальвадор, совершили экстренную посадку из-за проблемы с двигателем, передает Marca.

«Был небольшой взрыв в одном из двигателей самолета, и нам сказали, что мы садимся. К счастью, все обошлось», — сказал футболист «Кадиса» Алекс Фернандес.

Футболисты летели на самолете Boeing 767. Инцидент произошел через десять минут после взлета. Самолет совершил посадку в аэропорту Севильи.

По итогам прошедшего чемпионата Испании «Кадис» вылетел из Ла Лиги, набрав 33 очка. Чемпионом страны стал мадридский «Реал», набрав 95 очков, второе место заняла каталонская «Барселона», отстав от «сливочных» на десять очков. Тройку сильнейших замкнула «Жирона» (81). Четвертое место, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов», занял мадридский «Атлетико».

В заключительном матче чемпионата Испании «Кадис» разгромно уступил на выезде «Альмерии». Встреча завершилась со счетом 1:6.

Ранее самолет с Татьяной Тарасовой на борту заехал в гору из снега.