Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Был небольшой взрыв»: футболисты испанского клуба совершили экстренную посадку

Футболисты «Кадиса» совершили экстренную посадку из-за проблемы с двигателем

close
100%
Ivan Terron/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футболисты испанского «Кадиса», которые летели на товарищеский матч в Сальвадор, совершили экстренную посадку из-за проблемы с двигателем, передает Marca.

«Был небольшой взрыв в одном из двигателей самолета, и нам сказали, что мы садимся. К счастью, все обошлось», — сказал футболист «Кадиса» Алекс Фернандес.

Футболисты летели на самолете Boeing 767. Инцидент произошел через десять минут после взлета. Самолет совершил посадку в аэропорту Севильи.

По итогам прошедшего чемпионата Испании «Кадис» вылетел из Ла Лиги, набрав 33 очка. Чемпионом страны стал мадридский «Реал», набрав 95 очков, второе место заняла каталонская «Барселона», отстав от «сливочных» на десять очков. Тройку сильнейших замкнула «Жирона» (81). Четвертое место, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов», занял мадридский «Атлетико».

В заключительном матче чемпионата Испании «Кадис» разгромно уступил на выезде «Альмерии». Встреча завершилась со счетом 1:6.

Ранее самолет с Татьяной Тарасовой на борту заехал в гору из снега.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами