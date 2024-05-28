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Российский клуб стал самой посещаемой командой Восточной Европы сезона-2023/24

«Зенит» стал самым посещаемым клубом Восточной Европы сезона-2023/24

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Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» стал самым посещаемым клубом Восточной Европы сезона-2024/25, передает Metaratings.ru.

Средняя посещаемость домашних матчей «Зенита» составила 28 158 зрителей. На втором месте по этому показателю расположился польский «Лех» (24 852). Замкнула тройку сильнейших польская «Легия» (24 716).

«Краснодар» занял четвертое место (23 623). Московский «Спартак» занял 13 место (15 286).

В заключительном матче сезона-2023/24 «Зенит», которым руководит Сергей Семак, обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и завоевал шестое чемпионство подряд. Команда набрала 57 баллов. До этого все команды, которые выигрывали турнир, набирали большее количество очков.

На втором месте оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона РПЛ обыграли соперников дважды.

Ранее Победу «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) назвали везением.

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