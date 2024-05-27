Роналду побил рекорд чемпионата Саудовской Аравии по голам

«Аль-Наср» обыграл на своем поле «Аль-Иттихад» в матче 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Встреча завершилась со счетом 4:2, и дубль в составе победившей команды оформил португальский нападающий Криштиану Роналду. Для него голы стали 34-м и 35-м в текущем сезоне.

Таким образом, Роналду побил рекорд чемпионата Саудовской Аравии по числу голов за сезон. До португальца обладателем рекорда был марокканец Абдерразак Хамдалла, который в сезоне-2018/19 забил 34 мяча, выступая за «Аль-Наср».

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии в 2023 году — после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее появилась информация, согласно которой Роналду может вновь заиграть в Европе.