Игнашевич уходит из «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич принял решение уйти в отставку. Об этом пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Решение покинуть клуб принадлежит Игнашевичу, это не увольнение. Игнашевич уже сообщил игрокам о своем решении», — заявил источник.

«Балтика» завершила сезон домашним поражением от столичного «Локомотива». Поединок завершился со счетом 1:3. Команда заняла предпоследнее место в РПЛ, набрав 26 баллов. При этом сезон для калининградской команды еще не завершен, клуб сразится в суперфинале Кубка России с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 2 июня, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Игнашевич, который на протяжении практически всей игровой карьеры выступал в московском ЦСКА, возглавил калининградский клуб в октябре 2021 года. До этого он тренировал столичное «Торпедо».

16 мая появилась информация, согласно которой Игнашевич может сменить на посту главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

Ранее в Италии заявили, что «Краснодар» больше упустил чемпионство, чем «Динамо».