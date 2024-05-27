«Крылья Советов» объявили о подписании Песьякова

Самарские «Крылья Советов» на своем официальном сайте объявили о подписании вратаря Сергея Песьякова.

Предыдущим местом работы 36-летнего игрока был «Ростов». Голкипер выступал за желто-синих с 2017 года и провел в общей сложности за клуб 182 матча, в 50 из которых смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Ростовчане завершили сезон-2023/24 на седьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В прошлом году дончане стали четвертыми.

«Крылья Советов» завершили сезон в РПЛ на девятой строчке, улучшив показатели по сравнению с сезоном-2022/23 сразу на три позиции.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», который в заключительном туре обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Второй гол команда хозяев забила после ошибки Сергея Песьякова — вратарь отбил в сетку ворот мяч, посланный бразильским полузащитником Артуром на 84-й минуте игры. Подопечные Сергея Семака всего на балл опередили своих преследователей в лице «Краснодара» и «Динамо».

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук не перейдет в ПАОК из «Локомотива».