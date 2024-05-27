В «Зените» заявили, что весь сезон боролись против судей

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо в интервью «Чемпионату» посетовал на плохое судейство в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его мнению, арбитры часто ошибались не в пользу сине-бело-голубых.

«Сезон был очень тяжелым для нас, мы все старались. Мы боролись против всех соперников и еще против судейства, поэтому заслужили стать чемпионами», — заявил Клаудиньо.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре РПЛ со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

Ранее чемпионство «Зенита» назвали Божьим промыслом.