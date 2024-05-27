Стало известно, когда «Боруссия» подпишет Сперцяна

Дортмундская «Боруссия» не отказалась от идеи подписания полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, «шмели» готовы активизировать работу по подписанию полузащитника сборной Армении после финальной игры Лиги чемпионов УЕФА.

23-летний Сперцян в прошедшем сезоне провел за «быков» 29 матчей в Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил 11 мячей и сделал три результативные передачи.

25 мая «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в 30-м туре Российской премьер-лиги со счетом 1:0 и завоевал серебряные медали турнира. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», одолевший в заключительном туре «Ростов».

Дортмундская «Боруссия» 1 июня сыграет в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Эта игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22:00 мск.

Ранее тренер «Динамо» Марцел Личка пригласил в команду Марко Ройса.