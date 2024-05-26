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Стал известен игрок сезона в РПЛ

Нападающий «Динамо» Тюкавин стал игроком сезона в РПЛ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин был признан лучшим игроком по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом было объявлено в ходе церемонии «Герои РПЛ».

Форвард получил почетный приз из рук двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, которая является болельщицей бело-голубых и активно посещает домашние игры столичной команды.

Встреча 30-го тура РПЛ у динамовской команды завершилась со счетом 1:0 в пользу «Краснодара». У «быков» и «Динамо» равное количество очков — 56. По личным встречам «Краснодар» оказался выше, поскольку одержал две победы над соперником. Соответственно, краснодарская команда стала второй, «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Примечательно, что для победы столичному клубу было достаточно сыграть вничью.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», который в заключительном туре обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Подопечные Сергея Семака всего на балл опередили своих преследователей.

Ранее было объявлено имя тренера сезона в РПЛ.

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