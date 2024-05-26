Романо подтвердил, что Сафонов близок к переходу в «ПСЖ»

Французский «Пари Сен-Жермен» завершает сделку по подписанию российского голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара», сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

По информации Романо, в парижском клубе уверены в таланте российского футболиста. Сторонам остается уточнить последние детали перед тем, как заключить соглашение.

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова. 25 мая «РБ Спорт» сообщил, что клубы достигли договоренности. По информации источника, в ближайшие дни вратарь отправится проходить медосмотр, после чего подпишет с французским клубом пятилетнее соглашение. Сумма сделки составит €20 млн, которая будет выплачена в рассрочку.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 поединков отыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

25 мая «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в 30-м туре Российской премьер-лиги со счетом 1:0 и завоевал серебряные медали турнира. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», одолевший в заключительном туре «Ростов».

Ранее уход Сафонова в «ПСЖ» назвали большой потерей.