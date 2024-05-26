Футболист «Зенита» отпраздновал чемпионство с сигаретой, алкоголем и кальяном

Полузащитник «Зенита» Вендел вышел в прямой эфир в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после победы петербургского клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/24.

Во время эфира бразильский футболист курил сигарету и кальян, а также употреблял алкоголь.

Вендел перешел в «Зенит» из португальского «Спортинга» в 2020 году. Перед стартом текущего сезона он хотел покинуть клуб из Санкт-Петербурга, однако не смог договориться, чтобы его отпустили из клуба.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал везением чемпионство «Зенита».