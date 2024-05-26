В «Зените» назвали прошедший чемпионат России очень сложным

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо, который имеет российское гражданство, признался, что завершившийся сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) стал сложным для футболистов клуба из Санкт-Петербурга. Его высказывание приводит издание «Спорт-Экспресс».

«Думаю, этот чемпионат был очень сложным. Но нам удалось выиграть золото, а это было главной целью на этот сезон», — сказал Клаудиньо.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал везением чемпионство «Зенита».