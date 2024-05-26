Жирков выделил лучшего игрока сезона в РПЛ

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков назвал футболиста «Зенита» Маттео Кассьерру лучшим футболистом сезона-2023/24 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Лучший игрок сезона всегда выбирается из чемпионской команды. Наверное, это Кассьерра, который стал лучшим бомбардиром и забил пять мячей в одном матче. Также очень хорошо и стабильно провел сезон Файзуллаев. В «Динамо» выделялся Тюкавин. Он был лидером команды, забил много мячей», — сказал Жирков.

Кассьерра в Российской премьер-лиге (РПЛ) провел 28 матчей, в которых 21 раз поразил ворота соперника.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

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