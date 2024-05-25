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«Спартак» сыграл вничью последний матч сезона в РПЛ

«Спартак» и «Оренбург» сыграли вничью в заключительном матче РПЛ

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Московский «Спартак» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 0:0.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля, исполняющим обязанности стал Владимир Слишкович. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Со следующего сезона команду будет тренировал Деян Станкович.

«Оренбург» за 30 туров национального первенства набрал 31 очко. Ничья помогла команде не попасть в зону стыковых поединков и оказаться на 13-м месте в турнирной таблице. Соответственно, команда сыграет в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее полиция задержала фаната «Динамо» перед игрой с «Краснодаром».

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