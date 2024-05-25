ЦСКА завершил сезон РПЛ на шестом месте

Московский ЦСКА обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 30го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу армейской команды. Голами в этом поединке отличились Виктор Давила и Тамерлан Мусаев. Примечательно, что мячи были забиты с разницей в две минуты — на 40-й и 42-й минуте поединка.

На 66-й минуте в ворота армейского клуба был назначен пенальти, который попытался реализовать Гильерме Шеттине, однако голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отразил удар.

Таким образом, московский клуб завершил сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) на шестой строчке. Подопечные Владимира Федотова набрали 48 баллов за 30 туров. «Урал», который возглавляет бывший тренер армейцев Виктор Гончаренко, закончил сезон на 14-м месте. В активе команды оказалось 30 очков. Клуб оказался в зоне стыковых матчей за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Примечательно, что в составе ЦСКА этот поединок стал последним для защитника клуба Кирилла Набабкина. За армейцев футболист выступал с 2010 года и по три раза становился чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России. В текущем сезоне он сыграл в 15 матчах.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».

Ранее Акинфеев подписал новый контракт с ЦСКА.