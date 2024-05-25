Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦСКА завершил сезон РПЛ на шестом месте

ЦСКА обыграл «Урал» в заключительном матче РПЛ

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Московский ЦСКА обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 30го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу армейской команды. Голами в этом поединке отличились Виктор Давила и Тамерлан Мусаев. Примечательно, что мячи были забиты с разницей в две минуты — на 40-й и 42-й минуте поединка.

На 66-й минуте в ворота армейского клуба был назначен пенальти, который попытался реализовать Гильерме Шеттине, однако голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отразил удар.

Таким образом, московский клуб завершил сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) на шестой строчке. Подопечные Владимира Федотова набрали 48 баллов за 30 туров. «Урал», который возглавляет бывший тренер армейцев Виктор Гончаренко, закончил сезон на 14-м месте. В активе команды оказалось 30 очков. Клуб оказался в зоне стыковых матчей за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Примечательно, что в составе ЦСКА этот поединок стал последним для защитника клуба Кирилла Набабкина. За армейцев футболист выступал с 2010 года и по три раза становился чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России. В текущем сезоне он сыграл в 15 матчах.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».

Ранее Акинфеев подписал новый контракт с ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами